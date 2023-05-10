Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Новой Москве

Строится жилье, объекты соцкультбыта, школы, детские сады и поликлиники

О развитии социальной инфраструктуры в Троицком и Новомосковском округах столицы рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин. Там к сентябрю возведут 7 школ и 5 детских садов. Завершится реконструкция сразу трёх школ в Краснопахорском, Рязановском и Новофёдоровском поселениях. А в Щербинке возведут подстанцию скорой медицинской помощи.

Строительство новой школы в поселении Сосенское сейчас на финальном этапе. Здесь будут лабораторно-исследовательские комплексы, IT-полигон, мастерские, залы для занятий музыкой и живописью. А еще многофункциональные пространства - рекреации или лестница-амфитеатр, где можно и отдыхать после уроков, и проводить самые разные интерактивные занятия. Есть и все возможности для тех, кто не мыслит себя без спорта.

"Внутри нашей школы будет два полноценных физкультурно-спортивных зала, зал для акробатических тренировок, кроме этого места для занятия спортом, физкультурой, оборудованы и на пришкольной территории", - рассказал директор школы №2094 Юрий Вержбицкий.

А это новый детский сад, он полностью готов к открытию - тут уже и мебель, и игрушки. Рассчитан на девять групп - в каждой своя игровая, спальня, раздевалка, буфет. Есть большой музыкальный зал. Предусмотрены кабинеты медицинского работника, психолога, логопеда. А для прогулок - современные площадки. Как отметил сегодня в своем блоге столичный мэр Сергей Собянин, в ТиНАО сейчас ведётся активное строительство детских садов и школ.

А в Щербинке сейчас подходит к завершению строительство и новой подстанции скорой помощи. "Здание было запроектировано округлой формы, с внутренним двором, здание повторяет радиусы и повороты проектируемых проездов, которые находятся впереди здания, в перспективе здесь будет развиваться улично-дорожная сеть", - пояснил Сергей Качковский, руководитель проекта департамента строительства компании застройщика.

Все строительно-монтажные работы уже закончены, смонтировано оборудование. У здания - яркий вентилируемый фасад, остекление и множество функциональных помещений внутри.

"Бригады получат комфортные нормальные условия, мы сможем изначально несколько увеличить количество бригад, чтобы они оказывали помощь не только в Щербинке и Рязановском поселении, а чтобы охватили ту часть Бутова, которая находится с этой стороны железной дороги, куда сейчас непросто подъехать", - отметил заместитель главного врача станции скорой помощи им. А. Пучкова Валентин Косымский.

Районы Новой Москвы сейчас одни из самых быстроразвивающихся в столице. Постоянно растёт население, появляются все новые объекты инфраструктуры.

"Поселения новой Москвы превращаются в такие полноценные районы Москвы. Здесь строится жилье, создаются рабочие места, объекты соцкультбыта, школы, детские сады, поликлиники, объекты культуры", - отметил Собянин.

К сентябрю, как сообщил в своем блоге Сергей Собянин, в округах завершится строительство 7 школ и 5 детских садов. Часть уже существующих учебных зданий будет реконструирована. А к 2035-му году в ТиНАО запланировано построить еще около 170 школ и 125 объектов здравоохранения.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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