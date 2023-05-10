Президент Грузии призвала ввести трехмесячные визы для россиян

Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии

Грузии необходимо провести заседание национального Совета Безопасности и рассмотреть вопрос введения трехмесячных виз для граждан России. Такое заявление сделала в среду, 10 мая, президент Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает РИА Новости.

Так политик отреагировала на решение российского лидера Владимира Путина о снятии запрета на прямое авиасообщение с Грузией, а также об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая 2023 года.

Зурабишвили после этого заявила, что это "очередная российская провокация", а возобновить прямое авиасообщение и отменить визовый режим нельзя до тех пор, пока продолжается российская спецоперация на Украине. По мнению грузинского лидера, "это безусловно вызовет некую напряженность, во всяком случае между партиями, а я уверена, что в обществе это не вызовет никакой напряженности".

При этом политолог Петре Мамрадзе в интервью Sputnik Грузия заявил, что большинство граждан Грузии рады решению Владимира Путина, поскольку "мы все хорошо знаем, в каком положении были грузины, как страдали семьи, которым приходилось летать через третьи страны".

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