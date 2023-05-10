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Польша изъяла средства со счетов посольства и торгпредства России

15:58
  • среда
  • 10 мая 2023

Счета посольства были заморожены еще в феврале 2022 года

Власти Польши изъяли с банковских счетов российского посольства и торгового представительства 1,2 млн долларов. Об этом в среду, 10 мая, рассказали польские средства массовой информации.
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Журналисты уточнили, что более года назад польская прокуратура заблокировала почти 800 тысяч злотых и более 912 тысяч долларов на банковских счетах российского посольства, а недавно изменила форму обеспечения — она признала их вещественными доказательствами в ходе следствия и перечислила на свой счет, сообщает РИА Новости.

29 апреля в Варшаве представители мэрии в сопровождении полиции вскрыли двери и заблокировали сотрудникам вход в здание школы при российском посольстве. Власти Польши изъявили желание конфисковать у российской дипломатической миссии два здания.

В МИД России заявили, что этот шаг является очередным звеном в проводимой Варшавой, лишенной представления о нормах морали, нравственности и права, политике, направленной на попытки досадить России и разрушить до основания российско-польские отношения.

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