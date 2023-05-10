СБУ привлекает подростков к диверсиям на территории России

Киев пользуется наивностью несовершеннолетних и их верой в безнаказанность

Заказчики диверсий на российских железных дорогах - спецслужбы Украины. При этом Киев за деньги привлекает к этим преступлениям подростков, пользуясь их наивностью и верой в безнаказанность, заявил замсекретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин.

"Выяснилось, что за диверсии, а это на секунду - особо тяжкое преступление, им платили от 5 до 10 тысяч рублей", - рассказал Гребенкин "Российской газете". По его словам, с февраля прошлого года предотвращено около 100 подобных преступлений с участием несовершеннолетних.

Замсекретаря Совбеза подчеркнул, что заказчиками преступлений выступали представители украинских спецслужб и неонацистских группировок. По словам Гребенкина, несовершеннолетних убеждали в анонимности подготовки к преступлению и безнаказанности. Таким образом, калечилась жизнь молодых людей.

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