Артист Александр Фисенко посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Артист назвал пришедших в пункт отбора настоящими мужчинами

Артист театра Табакова Александр Фисенко оценил удобство пункта отбора на военную службу по контракту, который расположен на улице Яблочкова в столице.

"Здесь создано все максимально удобно, комфортно, интуитивно понятно - куда идти. Для человека все должно быть сделано, и собственно здесь все так и есть - светло, свободно, очень хорошо", - сказал он.

Александр Фисенко назвал людьми с большой буквы пришедших на столичный пункт отбора на контрактную службу.

"Есть две категории людей – которые болтают и которые делают. Вот эти ребята из тех, которые делают. Они так чувствуют и вот они пришли сюда. Я вчера буквально с таким человеком общался, сосед на даче недавно вернулся, по контракту служил, он там сдружился с ребятами, они к нему приехали. Мы зашли, поздоровались, познакомились с его друзьями - отличные ребята, все какие-то настоящие", - отметил артист.

Информацию об условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

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