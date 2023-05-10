ВС России нанесли упреждающие удары по позициям ВСУ в Запорожье

Цели – склады боеприпасов и военная техника

Позиции ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области стали целью упреждающих ударов ВС России. Атака должна была помешать украинским боевикам начать контрнаступление, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"По известным подтвержденным целям украинских войск сегодня нанесены упреждающие точечные ракетные и артиллерийские удары", - приводит слова Рогова РИА Новости.

Российские снаряды и ракеты поразили склады с боеприпасами и топливом, а также скопления военной техники ВСУ. Ранее Рогов сообщал о массированном обстреле украинских позиций со стороны российских войск. Кроме того, по его данным, в Чернигове прогремело пять мощных взрывов.

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