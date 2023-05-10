Собянин: Во время майских праздников в Москве поженились около 1100 пар

Самым популярным числом стало 5 мая

На майских праздниках в столице поженились более тысячи пар. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Так, только 5 мая появилось около 400 новых семей.

Мэр также рассказал о выбранных горожанами для свадебных церемоний необычных и популярных местах.

"Торжественные церемонии прошли: в башнях "Око" и "Федерация" делового центра "Москва-Сити"; на стадионе "Спартак"; в усадьбах Муравьевых-Апостолов, Васильчиковых и других местах", - сообщил Собянин.

Бракосочетание с мая по сентябрь в Москве уже запланировали больше 27 тысяч пар. При этом более четверти заявлений было подано на выездные площадки. С их адресами можно ознакомиться на сайте спецпроекта "Новые адреса счастья".

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