Президент продолжает лгать американскому народу

Комитет по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США установил один из источников доходов членов семьи президента Байдена. Выяснилось, что они получили миллионы долларов из Китая, заявил председатель комитета, республиканец Джеймс Комер.

"Вместо того чтобы быть честным с американским народом, Байден со времен выборов 2020 года утверждал, что его семья не получала деньги из Китая. Это было ложью в 2020 году. И он продолжает сейчас лгать американскому народу", - заявил Комер.

По данным расследования, семейство Байденов получило из Китая миллионы долларов. Всего из зарубежных источников семье президента пришло боле 10 миллионов долларов. Невозможно, чтобы Джо Байден об этом не знал, приводит заключение Комера РИА Новости.

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