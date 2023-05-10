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Переговоры по зерновой сделке с участием России начались в Стамбуле

17:25
  • среда
  • 10 мая 2023

Участвуют также Турция, Украина и ООН

Встреча заместителей министров обороны России, Турции, Украины и представителей ООН началась в Стамбуле. Предмет переговоров – продление зерновой сделки, а также выполнение части соглашений, которая касается России, сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

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Представители России, Турции, Украины и ООН подписали зерновую сделку 22 июля 2022 года. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. При этом в Москве неоднократно отмечали, что продовольствие вывозится вовсе не в бедные станы, как это предполагалось договоренностями, а в европейские государства.

Вторая часть сделки – меморандум Россия-ООН. Он предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и некоторые другие меры. Однако эта часть соглашений до сих пор не выполняется, передает ТАСС.

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