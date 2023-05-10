ФСБ предотвратила теракт на антифашистском фестивале в Самаре

Задержана уроженка Украины

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Международном антифашистском фестивале в Самаре. Задержана уроженка Украины, которая планировала передать неустановленному лицу химикаты для организации поджога на центральной площади Куйбышева. Также установлено, что гражданка передавала кураторам информацию об объектах военной инфраструктуры.

"Пресечена противоправная деятельность гражданки России, уроженки Украины, причастной к сбору и дальнейшей передаче неустановленному лицу информации в отношении объектов военной инфраструктуры и мест массового пребывания граждан", - говорится в сообщении пресс-службы областного УФСБ.

Женщину задержали во время закладки в тайник пакета с химическими компонентами. В изъятом у гражданки телефоне обнаружилась переписка с куратором, который представлялся сотрудником одной из военных организаций Украины, передает ТАСС. Поджог на центральной площади Самары планировался во время одного из мероприятий Международного антифашистского фестиваля 1-6 мая. Предполагалось, что там соберутся около 1 тысячи человек.

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