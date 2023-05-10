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ФСБ предотвратила теракт на антифашистском фестивале в Самаре

18:01
  • среда
  • 10 мая 2023

Задержана уроженка Украины

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Международном антифашистском фестивале в Самаре. Задержана уроженка Украины, которая планировала передать неустановленному лицу химикаты для организации поджога на центральной площади Куйбышева. Также установлено, что гражданка передавала кураторам информацию об объектах военной инфраструктуры.

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"Пресечена противоправная деятельность гражданки России, уроженки Украины, причастной к сбору и дальнейшей передаче неустановленному лицу информации в отношении объектов военной инфраструктуры и мест массового пребывания граждан", - говорится в сообщении пресс-службы областного УФСБ.

Женщину задержали во время закладки в тайник пакета с химическими компонентами. В изъятом у гражданки телефоне обнаружилась переписка с куратором, который представлялся сотрудником одной из военных организаций Украины, передает ТАСС. Поджог на центральной площади Самары планировался во время одного из мероприятий Международного антифашистского фестиваля 1-6 мая. Предполагалось, что там соберутся около 1 тысячи человек.

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