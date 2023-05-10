Путин поручил перенести на новое место авиаремонтный завод в Чите

Предприятие переместят за пределы города

Кабмин и Ростех определят сроки и механизмы переноса на новое место 810-го авиаремонтного завода в Чите. Соответствующий пункт содержится в списке поручений президента России Владимира Путина, составленном по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов.

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Забайкальского края и ГК "Ростех" определить сроки и механизмы переноса за пределы городского округа г. Чита объектов акционерного общества "810-й авиационный ремонтный завод", - говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Президент ожидает доклада об исполнении поручения до 1 сентября 2023 года. Ответственные за выполнение - премьер-министр Михаил Мишустин, глава Ростеха Сергей Чемезов и губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Указанное предприятие проводит капитальный ремонт и техобслуживание вертолетов семейства Ми.

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