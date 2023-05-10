Реакция властей и граждан Грузии на отмену виз в Россию

Прямое авиасообщение между странами было прекращено в 2019 году

Владимир Путин своим указом отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая. Для въезда в Россию гражданам Грузии понадобится документ, удостоверяющий личность. Виза по-прежнему будет нужна тем, кто едет в нашу страну с целью работы или обучения. Президент также снял запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию.

Эти несколько недовольных у здания грузинского МИДа всем своим видом показывают, как они возмущены. Даже обижены. Запрет на воздушные перевозки между нашими странами официально снят. Спустя четыре года простоя вот-вот возобновится авиасообщение. Москва-Тбилиси - 7 прямых рейсов туда и обратно. И виза гражданам Грузии теперь не нужна. Узнав, что небо открыто, Саломе Зурабишвили экстренно созывает брифинг. В президентском дворце глава государства выдаёт несимметричный ответ:

"Очередная российская провокация! Возобновление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией неприемлемы! Я не раз требовала, и сейчас уже точно настало время, чтобы собрался Совет безопасности и рассмотрел введение трехмесячных виз для граждан России, которые необходимы исходя из наших внутренних вызовов!"

Без визы россиян не пускать, русскоязычные детские сады не открывать - президент еще много чего предложила. Того, что к дипломатии не имеет отношения. А ведь сама мадам в красном - счастливая обладательница двух паспортов. Родилась во Франции, там же в Пятой республике и начала свою политическую карьеру. Потом, правда, уехала учиться за океан, в Штаты. До исторической родины Зурабишвили добралась только в 50 лет.

"В последнее время она не может отличить, что в интересах граждан Грузии, а что нет. Пусть пойдет и скажет миллиону этнических грузин, что это неправильно, что им надо снова мучиться, лететь через Ереван, Азербайджан, тратить больше денег. Пусть она скажет, что им здесь не место", - отметил Ираклий Заркуа, депутат "Грузинской мечты".

"Сейчас взорвется оппозиция, взорвется западная оппозиция, я бы сказал. И мне очень жаль, мы заранее знаем, какие будут реакции. Это не в первый раз. Я очень надеюсь, что правительство Грузии все-таки сможет выдержать прогрузинскую политику. Я уверен, что люди, сотни тысяч, которые ожидали этого дня, не позволят уже никому испортить эту перспективу", - сказал Давид Цехладзе, глава Грузинской диаспоры РФ.

Кроме того, Грузия - парламентская республика. А значит реальная власть сейчас у кабмина. А там вместе с народным большинством решение Москвы горячо приветствуют.

"Около миллиона граждан нашей страны живут в Российской Федерации, это решение значительно поспособствует их поездкам в Грузию, их связи с Родиной и, конечно, облегчит их связи с членами семьи", - говорит Мариам Квривишвили, заместитель министра экономики и устойчивого развития республики.

Граждане Грузии устали от давления Запада, от бесконечной гонки санкций. Людям хочется простых человеческих отношений, признают политики.

Эти кадры сняты 9 мая. В День великой Победы, несмотря на западную моду отрицания, тысячи грузин под страхом штрафа не побоялись надеть георгиевские ленты и принести цветы к монументам погибших воинов.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"