Глава "Автодора" рассказал Мишустину о строительстве трасс в новых регионах

В эксплуатацию ввели почти 600 км дорог

За полгода в новых регионах удалось восстановить 16 мостов и ввести в эксплуатацию почти 600 километров дорог. Об этом на встрече главе кабмина Михаилу Мишустину доложил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.

Также госкомпания поставила в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области почти 5 тысяч единиц новой техники. На встрече речь шла и о реализации масштабных дорожных проектов. Так, в июне на полтора года раньше запланированного срока откроются обходы городов Краснодара и Аксай.

Кроме того, высокая степень готовности и новой федеральной дороги М-12 от Москвы до Казани. Так, в сентябре сдадут чуть более 700 километров - до Арзамаса. А оставшиеся 100 до Казани откроют к декабрю. Новая скоростная дорога будет оборудована необходимой инфраструктурой. С её открытием время в пути сократится вдвое.

Также на встрече обсудили привлечение частных инвестиций в строительство дорог и новый пятилетний план отрасли.

"Это самая масштабная программа для отрасли за последние много лет. На текущий год все необходимые мероприятия туда погружены. В частности, такие проекты, как продолжение трассы М-12 "Восток" до Тюмени, и ещё целый ряд очень важных проектов, которые обеспечат более комфортное передвижение как наших людей, так и грузов по территории всей страны", - отметил Мишустин.

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