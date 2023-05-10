Европу захлестнула новая волна русофобии

Происходит переписывание истории

Киевский режим вовлекает всё украинское общество уже не просто в травлю и нацистскую сегрегацию, а в террористическую деятельность, об этом заявила официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова. По-другому и невозможно понимать заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Буданова о готовности убивать русских по всему миру. Нынешней украинской власти в своей русофобии есть с кого брать пример - в сегодняшней Европе нет недостатка в "учителях". И здесь снова "отличилась" Варшава.

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Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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