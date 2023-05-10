ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Европу захлестнула новая волна русофобии

22:22
  • среда
  • 10 мая 2023

Происходит переписывание истории

Киевский режим вовлекает всё украинское общество уже не просто в травлю и нацистскую сегрегацию, а в террористическую деятельность, об этом заявила официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова. По-другому и невозможно понимать заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Буданова о готовности убивать русских по всему миру. Нынешней украинской власти в своей русофобии есть с кого брать пример -  в сегодняшней Европе нет недостатка в "учителях". И здесь снова "отличилась" Варшава.

Подробнее – в репортаже

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Украинцы в Берлине
Украинцы в Берлине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.