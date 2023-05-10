ВС России вскрыли слабые места американской HIMARS

Использование ракетной системы на Украине становится все менее эффективным

Разрекламированные и широко используемые украинскими войсками американские реактивные артиллерийские системы HIMARS становятся все менее эффективными. Как заявили пять независимых хорошо информированных источников в США, Великобритании и на Украине, российские средства ПВО стали сбивать эти ракеты намного чаще, пишет издание Military Watch.

Отмечается, что ракетная система с GPS-наведением оказала значительное воздействие на боевые действия, она стала причиной нескольких успехов ВСУ. Ключевым фактором такого успеха был доступ к сотням спутников государств-членов НАТО: они предоставляли ключевые данные для наведения ракет на российские позиции.

Однако, как отмечают эксперты, в последнее время российские средства ПВО стали все чаще сбивать ракеты системы HIMARS. Каким образом ВС России удалось настолько снизить ее эффективность, западные специалисты не понимают. Предположительно, играет роль значительное усиление радиоэлектронной борьбы, в которой используются новые средства подавления ракет противника. Эксперты подчеркивают, что российская армия имеет значительно большую концентрацию электронных средств подавления и специалистов по их эксплуатации, чем армии многих западных стран.

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