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Москва пообещала ответ на провокацию на кладбище советских воинов в Варшаве

19:41
  • среда
  • 10 мая 2023

Россия оставляет за собой право выбора времени и характера встречных действий

Россия оставляет за собой право выбора времени и характера ответа на провокацию, организованную 9 мая на Кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве. Позицию российской стороны довели временному поверенному в делах Польши в России Яцеку Щлядевскому. Польского дипломата 10 мая вызвали в МИД России, где ему вручили ноту протеста.

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В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что традиционная церемония возложения венков в память о советских воинах, отдавших жизни за спасение Европы от нацизма, была сорвана при сознательном бездействии польских властей. И это происходило в священный для миллионов граждан России и других стран, входивших в состав СССР день – День Победы.

В ведомстве подчеркнули, что вся русофобская политика Варшавы направлена на извращение истории Второй мировой войны. Власти стремятся вытравить из памяти поляков благодарность доблестным воинам Красной Армии, освободившим их страну от ужасов нацизма. Адекватные ответные меры Москвы на подобные провокации не заставят себя долго ждать, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

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