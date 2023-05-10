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Офицер элитного украинского спецназа уничтожен в Артемовске

20:22
  • среда
  • 10 мая 2023

Военный был убит 6 мая

Офицер одного из лучших формирований украинской армии уничтожен в Артемовске. Как сообщает "Русская весна" со ссылкой на украинские паблики, ликвидирован заместитель командира группы 8-го полка Сил специальных операций Украины Дмитрий Крамар.

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По данным украинских Telegram-каналов, Крамар служил в рядах элитного спецназа Украины с 2018 года. Он был убит 6 мая, обстоятельства гибели не раскрываются. "Русская весна" пишет, что офицер уничтожен российскими бойцами.

8-й полк украинских Сил специальных операций понес существенные потери в начале января. Как сообщалось, ВС России уничтожили базу элитного украинского спецназа в Хмельницком. Объект 8-го полка был поражен ракетой.

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