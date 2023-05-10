Артиллерия ВС России сорвала наступление ВСУ в ЛНР

Украинские подразделения понесли значительные потери

Провалом окончилась попытка подразделений ВСУ организовать наступление в Луганской народной республике. Атаку украинских войск в районе Белогоровки сорвали российские артиллеристы, сообщили в командовании группировки войск "Юг".

"Артиллеристами Южной группировки войск сорваны попытки противника провести контратаку в районе Белогоровки", - приводит сообщение командования ТАСС.

По данным российских военных, украинские подразделения понесли значительные потери в живой силе. Вооруженные силы Украины также попытались провести разведку боем в Авдеевке в ДНР. Эта попытка также предотвращена артиллеристами ВС России.

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