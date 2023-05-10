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Восемь человек пострадали в массовом ДТП под Тулой

21:02
  • среда
  • 10 мая 2023

Один водитель погиб

Массовое ДТП в Тульской области: на трассе М-2 "Крым" в Щекинском районе столкнулись пять автомобилей. Известно об одном погибшем, пострадали восемь человек, сообщили в региональном управлении МВД.

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"По предварительной информации, в результате ДТП погиб мужчина 2000 года рождения - водитель одного из транспортных средств", - сообщила пресс-служба ведомства.

В числе восьми пострадавших – двое детей. Все получили телесные повреждения различной степени тяжести. Уточняется, что ДТП произошло около 19:00 на 220-м километре автодороги М-2 "Крым", вблизи деревни Карамышево. Специалисты выясняют причины аварии, передает ТАСС.

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