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Участие Шредера в приеме в посольстве России 9 мая возмутило Берлин

21:36
  • среда
  • 10 мая 2023

Среди гостей дипмиссии были и политики АдГ

Традиционный торжественный прием в посольстве России в Берлине по случаю 78-й годовщины Победы над нацистским Рейхом активно обсуждается в немецких СМИ. Причина повышенного интереса в этом году - присутствие среди гостей экс-канцлера страны Герхарда Шредера.

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В мероприятии приняли участие ветераны, жители блокадного Ленинграда, представители РПЦ, а также германские общественные деятели и журналисты. Кроме бывшего канцлера, присутствовали бывший руководитель ГДР Эгон Кренц, лидеры партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла и Александр Гауланд, депутат Левой партии Клаус Эрнст.

Немецкие СМИ с раздражением пишут, что в последние месяцы представители крайне правой АдГ и Левой партии сотрудничают в вопросах политики в отношении России. А присутствие Герхарда Шредера на приеме характеризуют как "участие в празднике в плохой компании", передает РИА Новости.

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