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Грузинская оппозиция вышла на митинг из-за отмены виз Москвой

21:57
  • среда
  • 10 мая 2023

Восстановление прямого авиасообщения с Россией демонстрантам также не нравится

Грузинская оппозиция возмущена отменой визового режима со стороны России. Митингующие у здания МИД в Тбилиси также выражают недовольство восстановлением прямого авиасообщения с Москвой.

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У здания грузинского внешнеполитического ведомства собрались несколько десятков представителей оппозиции и гражданских активистов. Демонстранты выступают с критикой властей, высказываются против шагов, направленных на сближение Грузии с Россией, передает ТАСС. За митингующими наблюдают наряды полиции.

Указ об отмене с 15 мая визового режима для граждан Грузии подписал в среду президент России. Также Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию, действовавший с 2019 года.

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