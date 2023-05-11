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Профессор ВШЭ Григорьев предрек "паралич правительства" в США

10:00
  • четверг
  • 11 мая 2023

Американский Минфин скоро может оказаться в ситуации дефолта

С какими конкретными проблемами столкнулась сегодня американская финансовая система? Почему о дефолте заявила совсем не бедная Калифорния? Грозит ли Соединенным Штатам усиление банковского кризиса?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил профессор Высшей школы экономики Леонид Григорьев. 

"В широком смысле речь пока не идет о том, что американцы вдруг перестанут платить по своему огромному долгу. В рамках определенного потолка они все равно выкупают 10-летние облигации, платят по процентам. А потом продают новые. В дефолте может оказаться Минфин по обязательствам платить что-то людям, штатам. У них это уже было, это называется "паралич правительства". Но это не отказ платить по долговым обязательствам", - объяснил эксперт.

Полный комментарий Леонида Григорьева смотрите в видео

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