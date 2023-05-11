Новый вид мошенничества: кто такие родологи, и почему люди несут им деньги

С виду все честно-благородно

Если денег не хватает, успех в руки не идет и болезни мучают - срочно обращайтесь к специалистам! Успешные блогеры, зарабатывающие сотни миллионов, просвещая доверчивую публику и настраивая людей на успех, - возможно, уходящий тренд. На арену выходит новый вид кудесников с новым направлением - родология. И здоровье подарят, и путь к успеху откроют. Нет, к появлению на свет потомства не имеют отношения. Тут мастерство иного рода.

Вот список услуг: "Выявление проблемы. Перевод проблемы в жизненную задачу. Анализ закономерностей развития рода. Выявление силы рода". Не очень понятно. Но с виду все честно-благородно. Родовые и семейные связи любого человека подвергаются анализу, специалист устанавливает закономерности развития вашего рода. И нате - все ваши проблемы как на ладони. Но вам их решать не надо. За деньги вам почистят прошлое, купируют грехи предков - и все встанет на свои места.

Родологи поспособствуют в зачатии потомства, вылечат практически любые болезни, можно дистанционно. Берут от 15 тысяч рублей за несколько сеансов. Еще спасибо скажете!

"Человек считает, что традиционная медицина помочь ему не может, либо, наоборот, только навредит. А тут один раз на приём сходил, 100 тысяч отдал, и тебя вдруг вылечили. Но такого не бывает", - отметил Сергей Леонов, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук.

В 90-е все скопом бросились заказывать себе родословные и искать у себя дворянские корни. У кого корней не обнаружилось, тому могли на ходу присвоить дворянский статус за какие-нибудь заслуги. Графов и князей в те годы было не меньше, чем экстрасенсов и специалистов по НЛО. Сегодня не нужно быть дворянином, чтобы проработать проблемы своего рода. Родология на сайте объявлений стоит между ясновидением, целительством и шаманизмом пополам со "структурными расстановками". Все по науке - а как вы думали? Вас научат, как принять свой род и получить от него многовековую "силу и поддержку" для того, чтобы жилось легко.

Это вам не воду с телеэкрана заряжать и не астральные хвосты убирать. Родологи не только хотят заработать на вас. Но и вас обучить на профильном вебинаре, чтобы вы зарабатывали от 300 тысяч в месяц. Никак не меньше. Мошенники? Но люди же сами несут им деньги, не желая верить в то, что в действительности все не так, как на самом деле.

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