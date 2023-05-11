По живой силе и технике ВСУ в Балаклее ударили "Искандерами"

Группировкой "Юг" уничтожены пункты временной дислокации в Константиновке

Минобороны поделилось свежими данными о ходе спецоперации.

Российские ракетчики нанесли два удара комплексом "Искандер" по живой силе и технике ВСУ в Балаклее Харьковской области. Группировкой "Юг" уничтожены пункты временной дислокации в Константиновке и склад со снарядами в Краматорске.

Подразделения группировки "Запад" барражирующим боеприпасом "Ланцет"л иквидировали вражескую командно-штабную машину, а расчет ЗРК "Тор" сбил украинский беспилотник "Лелека".

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