Артиллеристы Южного военного округа уничтожили бронетехнику боевиков

Была сорвана ротация войск ВСУ

Оказывая поддержку мотострелкам, артиллеристы Южного военного округа уничтожили склады боеприпасов, живую силу и бронетехнику боевиков, сообщили в российском Минобороны.

Расчеты 152-миллиметровых самоходных установок "Гиацинт-С" несколькими точными выстрелами наносят значительный урон врагу, затем оперативно меняют позиции и остаются неуязвимыми для неприятеля. В этот раз в результате ударов по неонацистам была сорвана ротация войск ВСУ.

"В основном мы работам по артиллерийским установкам противника. Разведывательное подразделение выявляет цели, нам передают координаты, мы отрабатываем по противнику", - рассказал один из бойцов.

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