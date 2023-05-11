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Израиль объявил о ликвидации командиров "Исламского джихада"

09:02
  • четверг
  • 11 мая 2023

Нанесен авиаудар по сектору Газа

Израильские военные заявили об уничтожении главы ракетной программы запрещенного в России движения "Исламский джихад", передает "ТВ Центр".

Кроме того, в ходе авиаудара по жилому дому в секторе Газа убит командующий ракетными силами группировки. Именно он координировал обстрелы израильской территории.

Палестина заявляет о том, что во время воздушной атаки ранения получили как минимум десять человек.

Это - ответ армии еврейского государства на действия Газы. Из анклава только за минувший день были выпущены более 400 ракет, 153 из них перехвачены системой ПВО.

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