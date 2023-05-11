Песков рассказал о достижении части целей СВО

Россия проводит спецоперацию с февраля 2022 года

За первый год проведения спецоперации на Украине была достигнута часть поставленных целей. Об этом рассказал в среду, 10 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил в интервью журналистке Даринке Петрович для телеканала ATV, что "это очень сложная операция, и, конечно, за год достигнуты определенные цели". В частности, частично удалось решить задачу обеспечения безопасности населения Донбасса - людей, которые "на протяжении долгих восьми лет фактически жили под бомбежками своей собственной страны, под теми бомбежками, которые, кстати, предпочитали абсолютно не замечать на Западе".

Однако, указал Песков, обстрелы и бомбардировки Донбасса со стороны Украины продолжаются, поэтому противника нужно отодвинуть на значительные расстояния. Это означает, что спецоперация России на Украине будет продолжена.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Ее целями заявлены демилитаризация и денацификация Украины. Москва неоднократно подчеркивала, что цели СВО будут достигнуты.

9 мая 2023 года, выступая на параде Победы на Красной площади, российский лидер Владимир Путин обратился к участникам спецоперации, подчеркнув, что от них зависит будущее нашего народа. Сейчас нет дела важнее, подчеркнул президент.

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