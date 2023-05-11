Боец "Вагнера": осталось 742 метра до полного освобождения Артемовска

Российские силы вплотную подошли к последнему укрепленному району ВСУ

До освобождения Артемовска осталось всего 742 метра. Такое заявление в четверг, 11 мая, сделал один из представителей частной военной компании "Вагнер", участвующих в боях за город.

Российские силы зачистили квартал вблизи училища и вплотную подошли к последнему укрепленному району украинских военных в городе.

Как уточнил боец в комментарии РИА Новости, "если брать от данного здания по диагонали на дорогу, на выезд из города, то 742 метра осталось пройти", а это означает, что "осталось всего ничего".

На купянском направлении ранее были сорваны три попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях, а на авдеевском направлении бойцы ВС России пресекли попытку ВСУ провести разведку боем. На окраинах Артемовска не стихает канонада. В результате артобстрела уничтожены склады с боеприпасами, техника и места дислокации националистов. По признанию самих радикалов, такого мощного огня они не видели за все время боёв за Артемовск.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае поражения ВСУ в Артемовске Киев столкнется с серьезным международным и внутриполитическим давлением.

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