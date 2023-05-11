ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минюсте рассказали об изменениях в присвоении статуса иноагента

08:57
  • четверг
  • 11 мая 2023

Зарубежное финансирование - не единственный фактор

Статус иностранного агента в России теперь можно получить не только за финансирование из-за рубежа. Об этом в четверг, 11 мая, рассказал заместитель российского министра юстиции Олег Свириденко.
Минюст внес Марию Максакову в реестр иноагентов

Представитель Минюста, комментируя нововведения в законодательстве об иноагентах, отметил "уход от довольно однобокого и ограниченного понимания "иностранной поддержки" исключительно в виде финансирования из иностранных источников".

Как пояснил Свириденко, есть немало способов для скрытого или непрямого финансирования той или иной деятельности, направленной на оказание иностранного влияния. В законодательстве России учли этот спектр возможностей, поэтому факт "финансирования из-за рубежа" является сегодня не единственным возможным основанием для внесения в реестр иноагентов при условии, что лицо ведет деятельность, попадающую в сферу регулирования закона.

Свириденко подчеркнул важность корректной и полной идентификации лиц, внесенных в реестр. С этой целью в обновленном списке появились новые поля - для сведений об ИНН и СНИЛС. Они  помогут избежать возможных ошибок и, с одной стороны, не допускать нарушений прав граждан, не внесенных в реестр, а с другой — исключить нарушения требований законодательства о контроле за иностранным влиянием, сообщает ТАСС.

Ранее Олег Свириденко заявил, что лицо, которое намеревается действовать в качестве иностранного агента, должно добровольно подать в Минюст заявление о включении его в реестр. Если человек добровольно не явится в ведомство, статус иноагента все равно будет присвоен с последующим внесением в реестр.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Здание Министерства юстиции России
Здание Министерства юстиции России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.