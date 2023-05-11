В Совфеде предложили разрешить тратить маткапитал на детские секции

Инициативу направят на согласование в кабмин

Одним из новых направлений расходования средств материнского капитала может стать оплата спортивных секций для детей до 18 лет, а также на медицинское страхование ребенка до года. Такое предложение внес председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

По словам автора инициативы, хоккей, футбол, теннис, бальные танцы являются дорогостоящими видами спорта, ежемесячная оплата обучения детей в соответствующих секциях может превышать 10 тысяч рублей. Направление средств материнского капитала на получение физкультурно-оздоровительных услуг позволит большему количеству детей заниматься физкультурой и спортом, что сделает физкультуру и спорт доступнее, в том числе для многодетных семей, заявил сенатор.

В случае принятия поправок, которые планируется сначала представить на согласование в правительство, оплачивать средствами маткапитала можно будет секции как для родных, так и для усыновленных детей не зависимо от очередности рождения (усыновления), сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что по поручению президента правительство выстраивает систему помощи семьям с небольшими доходами. Мишустин подчеркнул, что все технические возможности созданы и на портале госуслуг родители могут заполнить необходимые заявления.

В рамках реализации этой системы Министерство труда и социальной защиты России подготовило законопроект об отмене ограничений, которые сейчас не позволяют направлять средства маткапитала на компенсацию расходов по реконструкции жилья в домах "на 2 семьи".

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