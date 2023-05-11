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В Совфеде предложили разрешить тратить маткапитал на детские секции

09:18
  • четверг
  • 11 мая 2023

Инициативу направят на согласование в кабмин

Одним из новых направлений расходования средств материнского капитала может стать оплата спортивных секций для детей до 18 лет, а также на медицинское страхование ребенка до года. Такое предложение внес председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.
Единый день ежемесячной выплаты средств из маткапитала установят в России

По словам автора инициативы, хоккей, футбол, теннис, бальные танцы являются дорогостоящими видами спорта, ежемесячная оплата обучения детей в соответствующих секциях может превышать 10 тысяч рублей. Направление средств материнского капитала на получение физкультурно-оздоровительных услуг позволит большему количеству детей заниматься физкультурой и спортом, что сделает физкультуру и спорт доступнее, в том числе для многодетных семей, заявил сенатор.

В случае принятия поправок, которые планируется сначала представить на согласование в правительство, оплачивать средствами маткапитала можно будет секции как для родных, так и для усыновленных детей не зависимо от очередности рождения (усыновления), сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что по поручению президента правительство выстраивает систему помощи семьям с небольшими доходами. Мишустин подчеркнул, что все технические возможности созданы и на портале госуслуг родители могут заполнить необходимые заявления.

В рамках реализации этой системы Министерство труда и социальной защиты России подготовило законопроект об отмене ограничений, которые сейчас не позволяют направлять средства маткапитала на компенсацию расходов по реконструкции жилья в домах "на 2 семьи".

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