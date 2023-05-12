Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака

Самая короткая рабочая неделя года позади

Овны

Самая короткая рабочая неделя года позади и можно снова с радостью готовиться к выходным! Сегодня вы не заинтересованы в общении и тусовках, но завтра все изменится!

Тельцы

Вы пунктуальны, точны, договороспособны и очень убедительны. Если нужно, назначайте переговоры, важные встречи, свидания - все обещает пройти удачно.

Близнецы

Звезды поддерживают ваше желание найти новую работу или дополнительный источник дохода. Сочетание планет принесет выгодные предложения и удачу в делах.

Раки

Итоги этого дня будут сильно зависеть и от того настроя, который вы будете транслировать в мир. Если будете спокойны и терпеливы - все сложится в вашу пользу.

Львы

У вас сегодня может быть нерабочее настроение, но если вы возьметесь за финансовые дела, успех обеспечен. Ну а если деньги на ум не идут, занимайтесь сугубо личными вопросами.

Девы

Пришло время попросить советов или рекомендаций у друзей и подписчиков. Правило шести рукопожатий сегодня может быть очень эффективно для вас!

Весы

Сосредоточившись, вы способны найти решение практически любой проблемы. Но будьте внимательны к себе - серьезные нагрузки вашему организму не нужны.

Скорпионы

Вам сегодня по силам объяснить своим детям то, что раньше не удавалось, а также навести порядок в творческих проектах. Личная жизнь расцветет, если вы этого пожелаете.

Стрельцы

Дешево и сердито - сегодня вы можете накупить полезных вещей для дома на распродажах. Нужно просчитать расходы на ремонт или отпуск? Делайте это прямо сейчас.

Козероги

Слишком серьезные темы для разговоров пагубно скажутся на ваших отношениях. Сделайте что-нибудь во имя любви и романтики, купите приятную мелочь для себя.

Водолеи

Удача на стороне серьезных и решительных представителей знака, готовых хладнокровно заниматься делами. Это касается прежде всего работы, денег и вашего здоровья.

Рыбы

У вас хорошие шансы вдумчиво и обстоятельно поговорить с любимым человеком, ребенком или психологом. Вы также можете написать важный текст или заявление.

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