Над японской Окинавой заметили НЛО

Несколько медленно движущихся огненных шаров оставляли за собой длинный шлейф

Неопознанные объекты заметили этой ночью в небе над японской Окинавой, передает "ТВ Центр".

По версии одного из телеканалов, они могут иметь искусственное происхождение. Несколько медленно движущихся огненных шаров оставляли за собой длинный шлейф.

По мнению специалистов-астрономов, объекты не похожи на падающие метеориты. Те обычно летят быстро, а их огненный след короткий.

По одной из версий, на кадрах может оказаться сходящий с орбиты спутник или другой космический аппарат.

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