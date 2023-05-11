Над японской Окинавой заметили НЛО

Несколько медленно движущихся огненных шаров оставляли за собой длинный шлейф
Неопознанные объекты заметили этой ночью в небе над японской Окинавой, передает "ТВ Центр".
По версии одного из телеканалов, они могут иметь искусственное происхождение. Несколько медленно движущихся огненных шаров оставляли за собой длинный шлейф.
По мнению специалистов-астрономов, объекты не похожи на падающие метеориты. Те обычно летят быстро, а их огненный след короткий.
По одной из версий, на кадрах может оказаться сходящий с орбиты спутник или другой космический аппарат.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"