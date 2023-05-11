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Над японской Окинавой заметили НЛО

10:12
  • четверг
  • 11 мая 2023

Несколько медленно движущихся огненных шаров оставляли за собой длинный шлейф

Неопознанные объекты заметили этой ночью в небе над японской Окинавой, передает "ТВ Центр".

По версии одного из телеканалов, они могут иметь искусственное происхождение. Несколько медленно движущихся огненных шаров оставляли за собой длинный шлейф.

По мнению специалистов-астрономов, объекты не похожи на падающие метеориты. Те обычно летят быстро, а их огненный след короткий.

По одной из версий, на кадрах может оказаться сходящий с орбиты спутник или другой космический аппарат.

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НЛО над японской Окинавой
НЛО над японской Окинавой
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