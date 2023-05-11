Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией об отработанном ядерном топливе

Документ предусматривает переработку топлива в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией об обращении с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ). Документ опубликован в четверг, 11 мая.

Соглашение устанавливает механизм ввоза облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов в Россию для временного технологического хранения с последующей переработкой, а также возврата в Белоруссию радиоактивных отходов. Минск гарантирует прием радиоактивных отходов и готовность необходимой инфраструктуры.

Такая договоренность поспособствует сокращению объемов радиоактивных отходов в сравнении с прямым захоронением отработавшего топлива, сообщает ТАСС.

В марте 2023 года президент Владимир Путин заявил о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Объявляя об этом глава государства сказал, что это давно делают США на территории своих союзников.

В ответ на недовольство Запада этим решением пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что западные государства "склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии".

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