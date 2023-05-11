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В СНБО сообщили о кампании других стран по возобновлению мирных переговоров

09:57
  • четверг
  • 11 мая 2023

Многие стремятся усадить конфликтующие стороны за стол переговоров, заявил секретарь совета

Многие страны мира стремятся "как можно скорее посадить нас за стол переговоров на условиях России". Такое заявление сделал в четверг, 11 мая, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

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По утверждению украинского политика, извне идет "нагнетание ситуации" и "запущена очень большая кампания по этому поводу". При этом звучит множество предложений относительно возобновления переговоров, заявил Данилов, хотя подробности не привел.

Секретарь СНБО не исключил возобновление переговорного процесса, однако подчеркнул, что это возможно исключительно на условиях украинской стороны, сообщает ТАСС.

Весной 2022 года прошло несколько раундов переговоров по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной, однако в апреле переговорный процесс остановился из-за позиции Киева. Москва неоднократно подчеркивала готовность к возобновлению переговоров, но украинские власти выдвигали неприемлемые требования — в частности, требовали "вернуть" Крым и Донбасс Украине.

Планы по мирному урегулированию украинского конфликта предлагали президент Франции Эмманюэль Макрон, власти Китая, белорусский лидер Александр Лукашенко. Однако с учетом позиции Киева возобновление переговоров пока остается под большим вопросом.

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