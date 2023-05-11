ВСУ сконцентрировали большую группировку сил под Марьинкой

ВС России предполагаемый участок контрнаступления накрывают "Градами"

Донецкое направление. ВСУ предпринимают попытку отбить потерянные позиции. В режиме реального времени бой снимает оператор дрона. Вслед за украинским танком на дороге появляется БМП и высаживает десант. Но под шквальным огнем российской пехоты противник не выдерживает и минуты. Отступать он вынужден пешком, вернее, бегом - обе вражеские бронемашины подбиты.

Впрочем, гораздо чаще наши военные не дают противнику провести даже разведку боем. Скопление пехоты уничтожают в опорных пунктах. На этих кадрах - расчет самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика" Тульского соединения ВДВ ведет огонь по мотострелковому подразделению неприятеля, которое пыталось укрыться в лесополосе.

Другой пример превентивной работы: опорный пункт ВСУ - он всего на несколько сантиметров возвышается над землей - уничтожают прямым попаданием противотанковой управляемой ракеты. Американскую гаубицу М777 пытались замаскировать в лесопосадке, но орудие ликвидируют барражирующим боеприпасом "Ланцет". А эта черная бесформенная масса - все, что осталось от украинской САУ "Нона". Самоходку разорвало на части.

По данным разведки 1-го армейского корпуса ДНР, противник сконцентрировал большую группировку сил под Марьинкой. Предполагаемый участок контрнаступления накрывают "Градами".

Штурмовые отряды продвигаются на западе Артемовска - под контролем ВСУ остается участок города протяженностью менее километра. Чтобы сохранить жизни российских бойцов, каждую атаку предваряют массированные удары артиллерии и авиации. В небе - ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор".

В лесах под Кременной противник регулярно предпринимает попытки контрнаступления. Здесь позиции российской пехоты поддерживает бронетехника.

"Размотали им пехоту, которая, видимо, обкуренная шла. Мы стреляли, они оборачивались и шли дальше. Они на потери не смотрели, как шли пешком - так и шли. Технику им пожгли. Тогда еще и появились у них БМП М-113 американского производства. Мы тоже им все поуничтожали", - рассказал Степан Белов, начальник штаба танкового батальона.

С начала спецоперации на счету экипажа Белова 16 танков и 4 БМП и БТР противника. Сейчас его бронегруппу переснарядили так, чтобы команда смогла дать жесткий отпор поставленным западными странами "Леопардам".

Егор Киселев, "ТВ Центр"

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