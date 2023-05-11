Байден пригрозил всему миру

США все ближе к дефолту

Недалеко от международного моста Фарр-Рейноса слышны звуки стрельбы. Так мексиканские мигранты пересекают границу с Техасом. Сюда накануне стянули войска национальной гвардии. Через техасские ранчо, вдоль дорог и даже вплавь - все ради американской мечты. Уже сегодня истекает срок так называемого раздела 42.

Еще во время пандемии коронавируса Дональд Трамп распорядился высылать из страны нелегалов, приехавших с территорий с высоким уровнем заболеваемости. Но Джо Байден ограничения отменил. И вот страна в ожидании нескольких сотен тысяч мигрантов. Президент приказал усилить безопасность и отправить к границе полторы тысячи военнослужащих.

Миграционный хаос и приближающийся дефолт, кажется, совсем выбили из колеи американского лидера. Выступая перед журналистами, глава Белого дома в буквальном смысле начал угрожать всему миру: "Наша экономика скатится в рецессию, нашей репутации в мире будет нанесен чрезвычайный ущерб. Если у нас случится дефолт по нашему долгу, то проблемы будут у всего мира".

Госдолг Соединенных Штатов побил всевозможные рекорды. Сейчас Байден стоит перед серьезным выбором: повышать потолок и сокращать расходы или оставить 8 миллионов американцев без работы и социальных благ. Но для начала нужно хотя бы попытаться найти выход со сцены.

А тем временем первый американский штат объявил дефолт по своему долгу перед федеральным бюджетом США. Калифорния - один из самых богатых штатов - заняла 19 миллиардов долларов на выдачу пособий безработным. Проблемы начались сразу после пандемии. Покрыть дефицит бюджета власти не смогли. Пострадают, конечно, предприятия и предприниматели, которых и так душат высокие налоги. Многие заявили, что готовы покинуть родную Калифорнию и переехать туда, где жить дешевле. Но с подобными проблемами вскоре могут столкнуться и жители других штатов. При этом бывший президент США Дональд Трамп считает, что республиканцы должны допустить дефолт, если Белый дом не согласится сократить расходы, в том числе и на Украину.

"Мы отдали так много оборудования, у нас нет боеприпасов для самих себя прямо сейчас. Я хочу, чтобы больше никто не умирал. Они там умирают - как русские, так и украинцы. Я хочу, чтобы это прекратилось. И я бы положил этому конец в 24 часа", - сказал экс-президент США.

Как ни пыталась звезда демократического телеканала CNN вывести Трампа на хоть какие-то эмоции и подловить на слове - не получилось.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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