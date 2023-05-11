Вашингтон предоставил Киеву более 600 видов вооружения

Запад возлагает на контрнаступление ВСУ большие надежды

Чехия готова рассмотреть возможность передачи Киеву легких истребителей-штурмовиков. Об этом заявил президент республики. Кроме того, Прага намерена направить ВСУ два зенитно-ракетных комплекса "Куб".

Вашингтон для организации контрнаступления Украиной предоставил Киеву более 600 видов вооружения.

Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью сербскому телеканалу заявил: именно ошибки Запада вынудили Россию начать спецоперацию.

"Россия - слишком большое государство, чтобы с ним можно было так себя вести. И Россия - слишком сильное государство, чтобы сдавать свои позиции. Вы сами знаете об огромных поставках вооружения, боеприпасов, боевых материалов, финансовых средств и так далее. При этом каждый раз речь идет о повышении уровня тактико-технических характеристик этого оружия. Сначала одна ракета, потом мощнее", - объяснил кремлевский спикер.

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