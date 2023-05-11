В Нью-Джерси метеорит пробил крышу дома

Возраст "подарка с неба" может достигать 5 миллиардов лет

В своем доме в небольшом городке Хоупвелл Тауншип в Нью-Джерси владельцы теперь водят экскурсии. На одну из главных достопримечательностей - дыру на крыше - взглянуть, правда, можно разве что с помощью квадрокоптера или вертолета. И кровлю, и потолок верхнего этажа пробил неопознанный объект величиной с картофелину. Спикировавший на дом ранним утром, он перепугал еще спавших членов семейства.

"Я дотронулась до этой штуки, и она была теплой! Прямо теплой! Я подумала, что это обычный камень. Но не поняла, с какой вообще стати он оказался в спальне", - рассказывает Сьюзи Коп, дочь владельца дома.

Сьюзи и ее сестра Кристин теперь благодарят Бога, что никто из домочадцев не пострадал. Не понимая толком, что произошло, женщины вызвали полицию. В протоколе сотрудники зафиксировали: "Попавший в одну из комнат предположительно металлический объект продолговатой формы с высокой вероятностью является фрагментом метеорита. В результате инцидента никто не пострадал".

Чтобы установить точное происхождение объекта, полицейские обратились за помощью к специалистам.

"Я получила сообщение от коллеги, что меня ищут полицейские, и сначала удивилась. Скорее всего, это метеор. Более точно его состав мы сможем описать, когда изучим с помощью специального электронный микроскопа", - объяснила геофизик Шэнон Грэхам.

Ученые предполагают, что падение небесного тела может быть связано с недавним пиком метеорного потока Эта-Аквариды. Это ежегодное явление, во время которого обломки знаменитой кометы Галлея попадают в атмосферу Земли. По другой версии, возраст космического камня может достигать от 4 до 5 миллиардов лет, когда Солнечная система только формировалась. Но в любом случае столь удачное приземление, не оставшееся незаметным, - большая редкость и удача для исследователей.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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