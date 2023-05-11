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Лидер боснийских сербов анонсировал встречу с Путиным

10:19
  • четверг
  • 11 мая 2023

Милорад Додик приедет в Москву

Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик рассказал, что планирует прибыть в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам Додика, он хотел бы обсудить с Путиным экономические проекты, а также важные геополитические вопросы, в том числе "как будет выглядеть мир в будущем, чтобы можно было приспособиться ко всему этому, поскольку мир уже не тот, каким был 10 лет назад", сообщает телеканал РТРС.

В сентябре 2022 года Владимир Путин встречался с Милорадом Додиком в Москве. Накануне выборов в Республике Сербской российский лидер пожелал Додику удачи, а также выразил надежду на то, что позиции патриотических сил "будут укрепляться, что позволит нам и далее развивать плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество".

В январе 2023 года Додик объявил, что удостоит Владимира Путина ордена Республики Сербской за вклад в развитие двусторонних отношений.

10 мая 2023 года пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит поддерживать Республику Сербскую в составе Боснии и Герцеговины, чтобы у нее оставались возможности реализовывать свою суверенную линию.

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