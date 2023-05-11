В Москве проходит форум "Здоровье нации"

Участники обсудят развитие общественного здравоохранения

В Москве собрались представители 14 регионов для участия в форуме "Здоровье нации - основа процветания России", сообщает "ТВ Центр".

На протяжении трех дней в выставочном комплексе "Гостиный двор" участники обсудят развитие общественного здравоохранения, представят новые проекты, практики и технологии.

Форум проводят уже в 18-й раз. Его организаторы - "Лига здоровья нации", Министерство здравоохранения России, а также Российский союз промышленников и предпринимателей.

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