В Москве проходит форум "Здоровье нации"

Участники обсудят развитие общественного здравоохранения
В Москве собрались представители 14 регионов для участия в форуме "Здоровье нации - основа процветания России", сообщает "ТВ Центр".
На протяжении трех дней в выставочном комплексе "Гостиный двор" участники обсудят развитие общественного здравоохранения, представят новые проекты, практики и технологии.
Форум проводят уже в 18-й раз. Его организаторы - "Лига здоровья нации", Министерство здравоохранения России, а также Российский союз промышленников и предпринимателей.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"