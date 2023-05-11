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Нетрезвые всадники на лошадях заблокировали движение в Сочи

14:53
  • четверг
  • 11 мая 2023

В Хостинском тоннеле одна из лошадей чуть не угодила под колеса

В Сочи полиция разыскивает нарушителей, которые блокировали дорожное движение, передает "ТВ Центр".

Пятеро всадников на федеральной трассе "Джубга - Сочи" мешали проезду автомобилей и создавали аварийные ситуации. В Хостинском тоннеле одна из лошадей чуть не угодила под колеса. Поскользнувшись на бетонном покрытии, она упала вместе с наездником.

Возмущение в соцсетях вызвали и кадры, где один из участников скачек оскорбил и попытался наехать на женщину, которая снимала происходящее на телефон. По мнению очевидцев, наездники находились в нетрезвом состоянии.

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Наездники на лошадях
Наездники на лошадях
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