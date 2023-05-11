Собянин рассказал о работах по подготовке к запуску МЦД-3

Это 85 километров путей и более 40 станций

О масштабных работах по подготовке к запуску МЦД-3 рассказал сегодня в своем блоге мэр Сергей Собянин. Третий маршрут Московских центральных диаметров планируют открыть уже осенью.

Это 85 километров путей и более 40 станций. Есть пересадки на метро, МЦК и другие диаметры. Практически заново строят Митьковскую соединительную ветвь. Она свяжет Октябрьскую железную дорогу с Казанским направлением, на котором сейчас реконструируют станции.

Ремонтируют платформы и навесы, кассовые залы и турникетные павильоны. Устанавливают современные информационные табло. Обновляют и подвижной состав.

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