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СКР: Украина вербует наемников более чем в 70 странах

10:59
  • четверг
  • 11 мая 2023

Ведомство зафиксировало эти факты

Российские следователи установили факты вербовки в ряды вооруженных формирований Украины более чем из 70 стран мира. Об этом в четверг, 11 мая, рассказал председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.
Командир легиона наемников ВСУ ликвидирован в Артемовске

Как уточнил глава ведомства, преимущественно речь идет о наемниках — приверженцах нацистского режима из стран Европы и Америки, которые проводят наиболее активную антироссийскую политику, сообщает ТАСС.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что боевой потенциал и возможности практически всех стран Североатлантического альянса были задействованы против России с началом специальной военной операции на Украине.

Следственный комитет России в апреле инициировал расследование преступлений французских наемников против российских военнопленных на Украине. Наемники из Франции принимают участие в боевых действия на стороне Украины в рядах националистического батальона "Азов" (запрещенная в России террористическая организация), а также 92-й бригады Вооруженных сил Украины.

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