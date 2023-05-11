ФСБ сообщила о попытке СБУ завербовать первого замглавы МЧС ДНР

Киев угрожал расправой над его женой

Украинские спецслужбы пытались завербовать первого заместителя главы МЧС ДНР Дмитрия Костямина.

Об этом в четверг, 11 мая, сообщили в Федеральной службе безопасности России. СБУ пыталась вынудить Костямина передать Киеву закрытую информацию, угрожая расправой над его женой. Женщина попалась в руки СБУ 1 марта в Харькове, куда приехала на похороны своей матери.

"Угрожая ей физической расправой, сотрудники СБУ пытались принудить Дмитрия Костямина к передаче закрытой информации", - сообщили в региональном управлении ФСБ.

Сотрудникам российских спецслужб удалось освободить жену Костямина, она покинула территорию Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"