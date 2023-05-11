После этого Украина планировала выйти к границам России

У России имеются документальные подтверждения того, что в марте 2022 года Вооруженные силы Украины готовили нападение на Донбасс с выходом на границы Российской Федерации. Об этом в четверг, 11 мая, рассказал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Глава СКР указал, что его ведомство проводит активную работу на территориях Донбасса, Запорожской области, Херсонской области. Благодаря этому "мы сегодня можем смело утверждать" с документальным подтверждением, что "в марте 2022 года украинская военщина готовила специальную военную операцию против Донбасса с выходом на границы России", сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве надеялись, что Украина не будет готовиться к удару по Донбассу и рассчитывали на прорыв переговоров в "нормандском формате". Но в течение пары дней российским военным экспертам стало абсолютно понятно, что Украина собирается начать наступление на Донбасс. При этом на Западе никто не слушал озабоченности России и "не предупреждал украинцев о том, что наступать не следует".

Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон признал, что до начала российской спецоперации Североатлантический альянс "посылал противоречивые сигналы" относительно возможного принятия Украины в свои ряды. Это усугубило напряженность в отношениях между военным блоком и Россией.

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