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Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Брянской области

10:36
  • четверг
  • 11 мая 2023

Люди не пострадали

Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу в Брянской области.

Об этом в четверг, 11 мая, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших нет, но есть повреждения на земле.

"В результате сброса боеприпаса частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов. На месте работают оперативные службы", - написал глава Брянской области в своем Telegram-канале.

Накануне украинские БПЛА попытались атаковать военный объект под Воронежем. Один БПЛА "в результате мер воздействия" отклонился от курса и упал, второй был уничтожен огневым поражением.

Кроме того, 10 мая система ПВО сбила беспилотник ВСУ в Курской области. Обломки упали в деревне Толмачево, никто не пострадал, есть повреждения у жилого дома. Также атака, предположительно, украинского беспилотника произошла в селе Ольховатка в Белгородской области. Дрон взорвался.

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