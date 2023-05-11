Он появится в составе ЖК "Прокшино"

Началось строительство образовательного комплекса в поселении Сосенское в ТиНАО.

Об этом в четверг, 11 мая, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы. Комплекс будет включать в себя детский сад на 350 мест и школу на 1275 мест. Общая площадь комплекса – 31,4 тысячи квадратных метров.

"Образовательный комплекс появится в составе жилого комплекса "Прокшино" по адресу: поселение Сосенское, вблизи дер. Николо-Хованское, квартал 26, земельный участок 3/3", сообщил руководитель департамента Сергей Левкин.

Здание будет состоять из трех блоков с отдельным входом и постом охраны: для дошколят, учеников начальных классов, а также для основной и старшей школы. Кроме того, в комплексе предусмотрены медицинский кабинет, зал для хореографии, бассейн, планетарий, библиотека и спортзал. Для воспитанников детского сада построят музыкальный, два физкультурных и спортивный залы.

Также в планах возвести многофункциональное многосветное пространство для лекций и репетиций, физкультурно-спортивную зону с трибунами, беговыми дорожками и тренажерами.

В настоящий момент в образовательном комплексе ведутся работы по устройству фундамента. Строители приступили к прокладке инженерных сетей.

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