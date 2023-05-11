Ореховый остров на Неве открыл туристический сезон

Старинной русской крепости исполняется 700 лет

На речном причале столпотворение - ждут отправки теплохода до маленького острова Ореховый в истоке Невы. Там стоит старинная русская крепость, построенная еще внуком Александра Невского и названная им "Орешек".

Про эту крепость долгое время мало кто знал - может, из-за труднодоступности, а может, из-за "темного" прошлого, шутят экскурсоводы. С Петровских времен до Октябрьской революции здесь были тюрьмы. Какие только узники не содержались в этих казематах: неугодные царедворцы, включая сестру и первую жену Петра Великого, свергнутый в младенчестве император Иван VI, политические заключенные, террористы и революционеры.

Но это ведь далеко не вся жизнь "Орешка", говорят музейные работники. В этом году крепости исполняется 700 лет. Целых четыре века до Петровских времен в этих стенах творилась история российского государства.

"Посмотрите, как расположена крепость. Она сторожит выход в Ладожское озеро. Тот, кто здесь закрепился, контролируют целую часть торгового пути, когда-то здесь проходил торговый путь из варяг в греки", - рассказывает Юлия Дьякова, старший научный сотрудник Городского музея истории Санкт-Петербурга.

В 1323 году, когда на острове был заложен первый камень будущей цитадели, здесь был подписан Ореховский мир со шведами. Так появилась официальная государственная граница со шведским королевством. Северные соседи впоследствии неоднократно посягали на нее, и в начале 17 века крепость все-таки была захвачена.

В 1611 году, когда крепость подверглась осаде шведских кораблей, солдаты русского гарнизона, оказавшись заблокированными внутри, 9 месяцев выдерживали жесточайшую осаду. В одной из крепостных стен тогда замуровали икону Казанской Божьей матери - в надежде, что это поможет им спастись.

"Орешек" вернулся в состав российского государства лишь спустя 90 лет - в ходе Северной войны. Сам Петр Первый участвовал в ее штурме. Икону тогда нашли - она еще долго считалась хранительницей крепости. Но после революции 1917-го и Великой Отечественной войны реликвия бесследно исчезла.

А вот сама крепость в 1941-м вновь встала на пути врага. Это был последний русский форпост, который долго не давал фашистам сомкнуть блокадное кольцо вокруг Ленинграда. Небольшой гарнизон советских бойцов героически оборонялся 500 дней. Все погибли.

Обидная историческая несправедливость, говорят в крепости, что при такой насыщенной событиями жизни "Орешек" после всех своих подвигов фактически полностью разрушен и совершенно обойден вниманием реставраторов. А ведь когда-то крепость хотели восстановить чуть ли не полностью: со всеми башнями и храмами. Существует даже генеральный план воссоздания. Хранители "Орешка" говорят - возможно, просто время еще не пришло. Ведь разрушенные после войны императорские дворцы вокруг Петербурга тоже долго лежали в руинах, а теперь восхищают посетителей своим великолепием. А значит, и здесь история повторится.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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