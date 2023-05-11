Российский генерал рассказал о попытках Киева атаковать Москву 9 мая

Украина около сотни раз пыталась нанести удары с помощью беспилотников

Председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России", генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой заявил, что украинские власти предприняли новые попытки нанести удары беспилотниками по Москве — в День Победы 9 мая.

По словам российского военного, 9 мая "было около 100 атак беспилотников, которые применялась как с территории Украины, так и с территории Московской области, в надежде на то, что они каким-то образом смогли бы добраться до Красной площади и нанести там какой-то ущерб".

При этом Киевом применялись дроны американской разработки с максимальным радиусом действия до 800 км, указал генерал.

Однако благодаря российским системам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы беспилотники не достигли целей — "часть была обезврежена, посажена, а часть была просто уничтожена", цитирует Липового РИА Новости.

Ранее западные СМИ сообщали, что Украина планировала нанести удары по территории России, включая Москву и Новосибирск, 24 февраля 2023 года, но по просьбе Вашингтона Главное управление разведки украинского Министерства обороны отложило атаки.

Два украинских беспилотника попытались нанести удары по Кремлю в ночь на 3 мая, но при подлете из сбили российские силы противовоздушной обороны. После этого в Госдуме предложили создать отдельный канал, по которому можно было бы оперативно передавать информацию о появлении беспилотников.

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