ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российский генерал рассказал о попытках Киева атаковать Москву 9 мая

11:21
  • четверг
  • 11 мая 2023

Украина около сотни раз пыталась нанести удары с помощью беспилотников

Председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России", генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой заявил, что украинские власти предприняли новые попытки нанести удары беспилотниками по Москве — в День Победы 9 мая.

Минобороны отчиталось об уничтожении 22 беспилотников над Чёрным морем
Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Брянской области
В Севастополе отбита атака беспилотников

По словам российского военного, 9 мая "было около 100 атак беспилотников, которые применялась как с территории Украины, так и с территории Московской области, в надежде на то, что они каким-то образом смогли бы добраться до Красной площади и нанести там какой-то ущерб".

При этом Киевом применялись дроны американской разработки с максимальным радиусом действия до 800 км, указал генерал.

Однако благодаря российским системам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы беспилотники не достигли целей — "часть была обезврежена, посажена, а часть была просто уничтожена", цитирует Липового РИА Новости.

Ранее западные СМИ сообщали, что Украина планировала нанести удары по территории России, включая Москву и Новосибирск, 24 февраля 2023 года, но по просьбе Вашингтона Главное управление разведки украинского Министерства обороны отложило атаки.

Два украинских беспилотника попытались нанести удары по Кремлю в ночь на 3 мая, но при подлете из сбили российские силы противовоздушной обороны. После этого в Госдуме предложили создать отдельный канал, по которому можно было бы оперативно передавать информацию о появлении беспилотников.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Снайперы на крыше во время Парада Победы
Снайперы на крыше во время Парада Победы
Парад Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.