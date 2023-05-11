На станции метро "Яхромская" салатовой ветки метро приступили к монтажу оборудования подстанции

Тягово-понизительная подстанция обеспечит работу всех инженерных систем "Яхромской"

Сборка оборудования тягово-понизительной подстанции (ТПП) идет на станции "Яхромская" участка продления Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом в четверг, 11 мая, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Заммэра отметил, что тягово-понизительная подстанция обеспечит работу всех инженерных систем "Яхромской". В рамках устройства ТПП на станции уже собраны силовой щит, а также щиты освещения и питания. Поставка оборудования продолжается, в частности ожидается поступление трансформаторов и щитов тяговой сети.

После сборки всего оборудования подстанции метростроители приступят к его обвязке – соединению кабельно-проводниковой продукцией.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" ("Мосинжпроект" – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов уточнил, что на "Яхромской" в активной стадии находится устройство и других инженерных систем. В двух вестибюлях и на платформе укладывают кабели, монтируют воздуховоды. Ведется прокладка водопровода, как на самой станции, так и в тоннелях на перегоне в сторону станции "Лианозово".

На станции также продолжаются архитектурно-отделочные работы, в частности, укладка пола и облицовка цоколей путевых стен гранитом.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что станция "Потапово" Сокольнической линии метро будет построена до конца 2024 года Пользоваться новой станцией будут десятки тысяч жителей. Станция "Потапово" продлит линию метро еще дальше в Новую Москву и станет конечной станцией Сокольнической линии.

Всего, как напомнил Собянин, в Москве за 12 лет открыто 109 станций метро и МЦК, реализован крупнейший проект метростроения — Большая кольцевая линия. В городе продолжается реализация программы развития системы метрополитена.

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